Ei, galera! Tá na dúvida do que maratonar hoje? Confira os 7 filmes e séries bombando no streaming em 27 de outubro de 2026, disponíveis em plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max!

Ponto Sem Retorno (Filme) — Nota: 6.6/10 merece sua atenção se você curte histórias de sobrevivência pós-apocalíptica! Um homem, seu cachorro e um pistoleiro misterioso pegam uma transmissão no rádio e partem em uma aventura no Cessna. Vale assistir pela vibe solitária e ação no ar.

Cara-de-Barro (Filme) — Nota: 7.5/10 é imperdível pra quem gosta de dramas intensos! Matt Hagen vira um vilão vingativo depois de um tratamento que mexe com sua cabeça. Vale assistir pela transformação dramática e reviravoltas emocionantes.

O Bosque Selvagem (Filme) — Nota: 8.6/10 é diversão garantida pra toda família! Prue e Curtis entram num mundo de animais falantes pra resgatar o irmão. Vale assistir pela aventura épica e lições de coragem.

Contra o Furacão (Filme) — Nota: 5.7/10 traz tensão pura no mar! Dois irmãos lutam pra sobreviver ao furacão Otis. Vale assistir pela adrenalina e cenas de ação realistas.

Lupin (Série) — Nota: 7.7/10 é viciante do início ao fim! Assane Diop planeja vingança contra os ricos com estilo de ladrão gentil. Vale assistir pelo carisma e golpes inteligentes.

Bleach (Série) — Nota: 8.4/10 é um clássico do anime que ainda bombou! Ichigo vira Ceifeiro de Almas pra proteger os inocentes. Vale assistir pela ação sobrenatural e personagens marcantes.

A Lista Terminal (Série) — Nota: 8.0/10 prende do começo ao fim! James Reece investiga uma conspiração após uma emboscada nos SEALs. Vale assistir pelo suspense e reviravoltas militares.

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