Jeep Compass Series S 2027 com nova tecnologia MHEV.Divulgação / StellantisA Jeep anunciou nesta segunda-feira (19) as versões híbridas leves do Compass na linha 2027. A novidade, porém, não muda uma realidade recente do SUV em relação aos concorrentes chineses: o modelo continua mais caro e consome mais combustível.A nova motorização MHEV de 48 volts chega a duas configurações: Longitude Night Eagle, por R$ 206.990, e Série S, por R$ 233.990. (compare todas as versões mais abaixo)✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Carros no WhatsAppSegundo a Jeep, o sistema híbrido pode reduzir o consumo de combustível em até 11%. A tecnologia trabalha em conjunto com o motor TurboFlex, que entrega 176 cavalos de potência. O câmbio é automático de seis marchas.A motorização MHEV, sigla em inglês para híbrido-leve, utiliza um sistema elétrico de 48 volts para auxiliar o motor a combustão. Um motor elétrico entra no lugar do motor de partida. Com isso, ele consegue recuperar energia para o sistema e também entregar potência para o Compass. A tecnologia é a mesma do Renegade.Jeep Renegade fica mais minimalista e ganha sistema híbrido fracoO sistema também permite que as configurações híbridas tenham isenção do rodízio municipal de veículos em São Paulo e possam receber descontos no IPVA em seis estados, conforme as regras e a legislação de cada localidade.Consumo tímidoSegundo o teste no padrão Inmetro, o novo Jeep Compass MHEV consegue, com gasolina, 11,2 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada. Já com etanol, a SUV consegue 8 km/l na cidade e 8,7 km/l na estrada.Outros utilitários esportivos com porte semelhante e preços equivalentes (e até mais baixos) conseguem consumos mais interessantes. Entre eles, estão modelos chineses:GWM Haval H6 One (HEV): R$ 199.900Cidade etanol: 10,2 km/lEstrada etanol: 9 km/lCidade gasolina: 15,8 km/lEstrada gasolina: 13 km/lGeely EX5 EM-i Pro (PHEV): R$ 191.490Cidade: 14,8 km/lEstrada: 13,1 km/lGAC GS4 (HEV): R$ 189.990Cidade: 14,1 km/lEstrada: 11,8 km/lBYD Song Pro Flex (PHEV): R$ 199.990Cidade etanol: 11,7 km/lEstrada etanol: 10,5 km/lCidade gasolina: 15,9 km/lEstrada gasolina: 13,5 km/lOmoda 5 Luxury (HEV): R$ 164.990Cidade: 15,1 km/lEstrada: 13,2 km/lJaecoo 7 (PHEV): R$ 189.990Cidade: 15,1 km/lEstrada: 13,5 km/lLeapmotor B10 (REEV): R$ 179.990Cidade: 13,5 km/lEstrada: 12,3 km/lCaoa Chery Tiggo 7 Pro (PHEV): R$ 209.990Cidade: 15,4 km/lEstrada: 13,4 km/lLeapmotor C10 (REEV): R$ 219.990Cidade: 12 km/lEstrada: 12 km/lA linha mantém outras três configurações sem o sistema híbrido de 48 volts. Sport e Longitude usam o motor TurboFlex de 176 cv, enquanto a Blackhawk tem o Hurricane TurboFlex de 272 cv e tração integral.A diferença entre as propostas aparece também nos equipamentos. As versões mais caras recebem recursos adicionais de assistência à condução, acabamento e conectividade.A Blackhawk é a única da gama com tração 4×4 e recursos específicos para uso fora de estrada, como seletor de terrenos e controle automático de descida.Jeep Compass Series S 2027 com nova tecnologia MHEV e nova cor.Divulgação / StellantisNovidadesA linha 2027 também traz mudanças visuais. As versões Sport e Longitude recebem novas rodas de 18 polegadas. Nas configurações Longitude Night Eagle, Série S e Blackhawk, as rodas são de 19 polegadas.Outra novidade é a cor Slash Gold, inédita no Compass. A Jeep também ampliou o uso de revestimento em suede (um tipo de camurça) nas versões Série S e Blackhawk, que passam a ter o material nos painéis de instrumentos e das portas.A linha conta com revestimento interno premium de série em todas as versões, segundo a fabricante.EquipamentosO Compass 2027 mantém recursos de assistência à condução que variam conforme a versão. O pacote ADAS de nível 2 pode incluir piloto automático adaptativo com função Stop&Go, frenagem automática de emergência e assistente de centralização em faixa.Na conectividade, o SUV mantém painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas. A central multimídia varia conforme a versão: a Sport tem tela de 8,4 polegadas, enquanto a Longitude recebe uma de 10,1 polegadas com assistente de voz avançado.O que há em cada versão?Compass Sport Flex 2027.Divulgação / StellantisCompass Sport Flex 2027: R$ 174.990É a versão de entrada da linha, equipada com motor 1.3 TurboFlex de 176 cv e câmbio automático de seis marchas.Entre os principais equipamentos estão:Central multimídia de 8,4 polegadas.Apple CarPlay e Android Auto com conexão sem fio.Ar-condicionado automático de duas zonas.Painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas.Faróis Full LED e lanternas com assinatura em LED.Rodas de liga leve de 18 polegadas.Seis airbags.Câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.Jeep Traction Control+.Jeep Compass Longitude Flex 2027.Divulgação / StellantisCompass Longitude Flex 2027: R$ 199.990A Longitude acrescenta equipamentos à lista da versão Sport, mantendo o motor TurboFlex de 176 cv.Os principais itens adicionais são:Sensores de estacionamento dianteiros.Assistente de estacionamento.Retrovisor interno eletrocrômico.Central multimídia de 10,1 polegadas com assistente de voz avançado.Rodas de 18 polegadas com novo desenho.Pacote de assistência à condução ADAS nível 2.Jeep Compass Longitude Night Eagle MHEV 2027.Divulgação / StellantisCompass Longitude Night Eagle MHEV 2027: R$ 206.990É uma das duas versões que estreiam a motorização híbrida-leve de 48 volts. O conjunto mantém os 176 cv do motor TurboFlex.Em relação à Longitude Flex, acrescenta:Sistema híbrido-leve MHEV de 48 volts.Rodas de 19 polegadas com novo desenho.Emblemas escurecidos.Jeep Compass Series S 2027 com nova tecnologia MHEV.Divulgação / StellantisCompass Série S MHEV 2027: R$ 233.990A Série S combina a motorização híbrida-leve de 48 volts com mais equipamentos de conforto, acabamento e segurança.Entre os itens adicionais estão:Revestimento premium com Suede.Detecção de tráfego cruzado traseiro.Monitoramento de pontos cegos.Partes plásticas externas pintadas na cor da carroceria.Revestimento interno do teto na cor preta.Sistema de som premium de 506 watts com subwoofer.Teto solar panorâmico.Rodas de 19 polegadas com novo desenho.Jeep Compass Blackhawk Hurricane 2027Divulgação / StellantisCompass Blackhawk Hurricane TurboFlex 4×4 2027: R$ 278.990É a versão mais cara da gama e a única com motor 2.0 Hurricane TurboFlex de 272 cv e tração nas quatro rodas.Além dos equipamentos da Série S, a Blackhawk tem:Motor Hurricane TurboFlex 2.0 de 272 cv.Tração 4×4.Seletor de terrenos.Controle automático de descida.Câmbio automático de nove marchas.Acabamento interno exclusivo em couro e Suede.Pinças de freio vermelhas.Rodas de 19 polegadas com novo desenho.