O ator Mateus Solano apresenta a comédia ‘O Figurante’ nos dias 21 e 22 de novembro de 2026, sábado e domingo, no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus. Com realização da Master Cultural, os ingressos já estão à venda no site shopingressos.com.br e na bilheteria do teatro.
Em seu primeiro monólogo, Mateus Solano interpreta Augusto, um figurante de produções audiovisuais que passa a questionar o espaço que ocupa no trabalho e na própria vida. A montagem tem direção de Miguel Thiré e dramaturgia assinada por Isabel Teixeira, Mateus Solano e Miguel Thiré.
O Figurante
Em ‘O Figurante’, Augusto é um profissional experiente, dedicado e acostumado a permanecer em segundo plano. Entre gravações e uma rotina previsível, começa a perceber que o papel de coadjuvante também se estende à sua vida pessoal. Esse incômodo o leva a refletir sobre seus desejos, a importância de seu trabalho e a possibilidade de dar outro sentido à própria existência.
Com humor e sensibilidade, o espetáculo parte dos bastidores do audiovisual para abordar a invisibilidade nas relações pessoais e profissionais. Ao acompanhar os conflitos do personagem, o público é convidado a pensar sobre reconhecimento, pertencimento e os desafios de assumir as escolhas da própria trajetória.
A direção marca mais um encontro de Solano com Miguel Thiré, seu parceiro no espetáculo ‘Selfie’. Na dramaturgia, a dupla se une a Isabel Teixeira, que trabalhou a partir de improvisações do ator, posteriormente transcritas e reelaboradas para a construção do texto.
Venda de ingressos
Os ingressos para a comédia já estão à venda pelo site shopingressos.com.br e na bilheteria do Teatro Amazonas, com valores entre R$ 35,00 e R$ 160,00. O link direto para a compra é: https://shopingressos.com.br/evento/5270,5271,5272,5273/-o-figurante-mateus-solano
A classificação indicativa é de 12 anos.
Master Cultural
A Master Cultural é uma empresa amazonense com atuação na produção de eventos de pequeno, médio e grande porte. A produtora é reconhecida como uma das referências em entretenimento e eventos culturais na Região Norte. Mais do que produzir eventos, a Master é uma ponte entre artistas e público, ampliando o acesso à cultura e contribuindo para o fortalecimento da cena cultural amazonense.
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