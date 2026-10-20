O garimpo ilegal continua sendo uma das principais fontes de recursos para grupos armados que atuam na região de Nariño, na Colômbia.

Essa atividade está concentrada em uma área de fronteira com o Equador, onde a presença desses grupos é considerada forte.

A mineração ilegal na região tem ligação direta com o financiamento de organizações armadas locais.

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