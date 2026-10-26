O professor do Projeto Formando Campeões, vinculado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) Denis Rebouças sagrou-se campeão do Pan-Americano de Jiu-Jitsu, realizado na sexta-feira (23), em São Paulo.

A conquista reforça a importância do incentivo ao esporte e da valorização dos profissionais do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). Além de representar o estado em uma competição internacional, Denis contribui para o desenvolvimento esportivo de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto Formando Campeões.

“Essa conquista reforça a importância do trabalho que o governador Roberto Cidade vem desenvolvendo em favor do esporte amazonense, investindo em projetos que transformam vidas, revelam talentos e oferecem oportunidades para nossas crianças e adolescentes. O Formando Campeões é um exemplo de como o esporte pode abrir caminhos e construir um futuro melhor”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo.

O professor Denis Rebouças agradeceu aos familiares e ao secretário Diego Américo pelo apoio ao esporte amazonense. “Também agradeço aos meus professores e alunos por todo o suporte diário ”, disse Rebouças.

Formando Campeões

Atualmente, o projeto Formando Campeões conta com 11 núcleos ativos, que recebem crianças e adolescentes de 7 a 17 anos vinculados ao Pelci. A iniciativa utiliza o jiu-jítsu como ferramenta de inclusão social, disciplina, respeito e desenvolvimento físico, incentivando hábitos saudáveis e a construção de oportunidades por meio do esporte.

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