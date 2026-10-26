O cantor Paulo Henrique foi desligado da banda Rabo de Vaca após a repercussão de relatos envolvendo uma suposta agressão contra a companheira, em Manaus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26), por meio das redes sociais da banda.

No comunicado, a banda informa que o artista estava em período inicial de experiência e integrava a banda havia aproximadamente um mês. A direção informou que decidiu pelo desligamento diante das circunstâncias recentes e da repercussão pública dos relatos.

“A direção decidiu pelo desligamento priorizando a responsabilidade institucional e a preservação do trabalho da banda”, diz um trecho da nota.

A banda ressaltou que a decisão de afastar o cantor não representa um julgamento sobre o ocorrido nem uma confirmação das acusações divulgadas. “Essa decisão não constitui julgamento, acusação ou declaração sobre a veracidade dos fatos”, afirmou a banda.

O grupo também declarou que não cabe à direção determinar responsabilidades e reforçou que não compactua com qualquer forma de violência.

A nota acrescenta que as partes envolvidas devem buscar os meios adequados para que os fatos sejam esclarecidos, respeitando os procedimentos legais.

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