Três estudantes, João Inácio Brito, Josué Rique e Victor Gabriel da Mota, alunos do 9º ano da Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, o 8º Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM), conquistaram o primeiro lugar na Jornada de Foguetes, realizada de 19 a 22 de outubro, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. A unidade tem gestão compartilhada entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Secretaria de Educação e Desporto Escolar, do Governo do Amazonas.

Com idades entre 13 e 14 anos, os alunos chegaram à competição nacional depois de participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Na escola, fizeram a prova teórica e os lançamentos que garantiram a classificação para a Jornada, etapa presencial em que as equipes colocam seus projetos à prova.

A preparação incluiu a construção dos foguetes com orientação do professor de Física, Luís Ricardo Pereira. No ensino fundamental, os conteúdos relacionados ao tema são trabalhados nas aulas de Ciências. A experiência ajudou os estudantes a aplicar na prática conhecimentos desenvolvidos em sala de aula.

Para o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, a conquista representa motivo de orgulho para a corporação e demonstra a importância do ensino desenvolvido nos colégios militares.

“Nossos policiais militares e as equipes escolares se dedicam à formação dos jovens, transmitindo valores, disciplina e incentivando o estudo como ferramenta de transformação e desenvolvimento. Essa conquista é motivo de orgulho para todos nós e parabenizamos os alunos pelo excelente desempenho alcançado em uma competição de nível nacional”, destacou o coronel Klinger.

Na disputa, a equipe amazonense alcançou a marca de 239,7 metros e superou outras 85 equipes. O resultado foi conquistado após testes e ajustes nos foguetes, em uma competição que reuniu estudantes de diferentes regiões do país.

“Essa vitória é muito importante para os alunos, que se prepararam e estavam prontos para dar o melhor. Vejo a olimpíada como um incentivo importante ao ensino de Astronomia na escola e à participação de estudantes da rede pública em desafios que contribuem para sua formação”, avaliou o professor Luís Ricardo.

Além da disputa, a programação da Jornada incluiu oficinas sobre outros tipos de foguetes. Os participantes também receberam troféus e materiais para a escola, como foguetes com paraquedas, modelos de propulsão a combustível sólido e uma luneta.

Para o professor, a conquista também representa a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido na escola e incentivar outros jovens. “Nossos alunos já se sentiam vitoriosos por representar o Amazonas em uma competição nacional. Dormimos mirando na Lua e acordamos acertando as estrelas”, disse.

A experiência se soma à participação do colégio em outras olimpíadas acadêmicas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), na qual estudantes da unidade já receberam medalhas e menções honrosas. A expectativa, segundo o professor, é que os jovens inspirem outros alunos a participar de novas competições e projetos científicos.