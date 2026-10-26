NÃO USAR – Lula vota em São Bernardo do CampoROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDOO EWZ, ETF que acompanha ações brasileiras negociadas no exterior, caía 19% no after-hours às 21h37 deste domingo (25), após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1O fundo havia encerrado o pregão de sexta-feira (23) em alta de 1,77%.O mercado brasileiro não funciona aos domingos. Por isso, os últimos dados disponíveis da Bolsa são os do fechamento de sexta-feira (23), quando o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, subiu 0,47%, aos 205.083 pontos.Já o dólar comercial recuou 0,90%, cotado a R$ 4,9930.Na última sessão antes do segundo turno das eleições presidenciais, investidores acompanharam a divulgação de uma pesquisa Datafolha, que indicava empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), além dos dados de inflação e da alta dos preços do petróleo no mercado internacional.O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial do país, subiu 0,32% em outubro, abaixo das expectativas do mercado. Em setembro, o indicador havia avançado 0,70%.No exterior, o petróleo voltou a subir em meio às tensões geopolíticas e à queda maior do que a esperada nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.O barril do Brent, referência internacional, avançou 3,45%, a US$ 117,08, enquanto o WTI, referência nos EUA, subiu 4,02%, a US$ 103,45.Lula (PT) é reeleito após virada inéditaDesempenho na semanaApesar da alta de sexta-feira, o Ibovespa acumulou queda de 0,17% na semana. No mês, o índice registrava avanço de 10,06% e, no acumulado de 2026, valorização de 27,28%.O dólar, por sua vez, terminou a semana com recuo de 1,57%. A moeda acumulava queda de 3,50% em outubro e de 9,03% no ano.