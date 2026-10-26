NÃO USAR – Lula vota em São Bernardo do Campo
ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O EWZ, ETF que acompanha ações brasileiras negociadas no exterior, caía 19% no after-hours às 21h37 deste domingo (25), após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1
O fundo havia encerrado o pregão de sexta-feira (23) em alta de 1,77%.
O mercado brasileiro não funciona aos domingos. Por isso, os últimos dados disponíveis da Bolsa são os do fechamento de sexta-feira (23), quando o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, subiu 0,47%, aos 205.083 pontos.
Já o dólar comercial recuou 0,90%, cotado a R$ 4,9930.
Na última sessão antes do segundo turno das eleições presidenciais, investidores acompanharam a divulgação de uma pesquisa Datafolha, que indicava empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), além dos dados de inflação e da alta dos preços do petróleo no mercado internacional.
O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial do país, subiu 0,32% em outubro, abaixo das expectativas do mercado. Em setembro, o indicador havia avançado 0,70%.
No exterior, o petróleo voltou a subir em meio às tensões geopolíticas e à queda maior do que a esperada nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.
O barril do Brent, referência internacional, avançou 3,45%, a US$ 117,08, enquanto o WTI, referência nos EUA, subiu 4,02%, a US$ 103,45.
Lula (PT) é reeleito após virada inédita
Desempenho na semana
Apesar da alta de sexta-feira, o Ibovespa acumulou queda de 0,17% na semana. No mês, o índice registrava avanço de 10,06% e, no acumulado de 2026, valorização de 27,28%.
O dólar, por sua vez, terminou a semana com recuo de 1,57%. A moeda acumulava queda de 3,50% em outubro e de 9,03% no ano.

👁 11 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (110 visualizacoes)
  2. Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (103 visualizacoes)
  3. Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (57 visualizacoes)
  4. STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (45 visualizacoes)
  5. Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (36 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui