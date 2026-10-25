A candidata derrotada ao Governo do Amazonas, Professora Maria do Carmo (PL), publicou neste domingo (25) uma mensagem de agradecimento aos eleitores que apoiaram sua candidatura no segundo turno das eleições de 2026. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou respeitar o resultado das urnas e parabenizou Omar Aziz (PSD), eleito governador do estado.

“Respeito a decisão das urnas e parabenizo Omar Aziz pela vitória. Espero que cumpra os compromissos assumidos com o povo do Amazonas, que merece respostas e não apenas promessas”, escreveu a candidata.

Com 96,02% das urnas apuradas, Omar venceu com 61,07% (1.224.626 votos), enquanto Maria do Carmo obteve 38,93% (780.715 votos)

Na mensagem, Maria do Carmo agradeceu aos mais de 780 mil amazonenses que, segundo ela, confiaram em sua candidatura. A empresária também afirmou que a campanha demonstrou a existência de uma parcela expressiva da população que acredita em mudanças no estado.

“Enfrentamos um sistema poderoso e mostramos que existe uma parcela expressiva da população que acredita em um Amazonas diferente”, declarou.

A candidata disse ainda que encerra a disputa eleitoral de cabeça erguida, com gratidão e consciência tranquila. “A eleição termina hoje, mas a esperança de quem acreditou em nós merece respeito sempre”, afirmou.