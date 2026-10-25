O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) recebeu, neste domingo (25), uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que as seções eleitorais que ainda estivessem abertas permanecessem em funcionamento até as 19h, no horário de Brasília. A medida segue uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O documento foi encaminhado por meio do Ofício-Circular GAB-PRES nº 354/2026, assinado eletronicamente às 17h49 (horário de Brasília). A comunicação formalizou o cumprimento da decisão do ministro Cristiano Zanin, na Reclamação nº 101.673/BA.

A orientação foi enviada aos tribunais eleitorais durante uma suspensão temporária do sistema nacional de transmissão de dados, que exigiu o alinhamento dos procedimentos operacionais entre as cortes.

No Amazonas, a votação foi encerrada às 16h, no horário local, conforme o cronograma previsto para o estado. Segundo informações dos cartórios eleitorais, a maioria das seções já havia concluído os trabalhos e emitido os boletins de urna antes da suspensão do sistema de transmissão.

A presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, afirmou que a comunicação oficial orientou a atuação da Justiça Eleitoral e garantiu o cumprimento da determinação.

Transporte coletivo

Com o atual cenário, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a gratuidade do transporte público coletivo em Manaus será estendida até as 20h, horário local.

A Prefeitura de Manaus reforça que o IMMU segue acompanhando a operação do transporte público para assegurar o atendimento à população durante o período eleitoral.

Policiamento estendido

O Governo do Amazonas informou, em nota, que todos os serviços estaduais mobilizados para o segundeo turno das eleições 2026, incluindo os da área de segurança pública, terão suas operações prorrogadas em cumprimento à decisão do ministro Cristiano Zanin.

“A Polícia Militar do Amazonas permanece nos locais de votação, e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) segue ativado até a conclusão do processo eleitoral, conforme determinação da Justiça Eleitoral”.