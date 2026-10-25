O senador Eduardo Braga (MDB) votou na manhã deste domingo (25), na Escola Municipal Professora Eliana Lúcia Monteiro da Silva, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Após registrar seu voto no segundo turno das eleições, Braga conversou com jornalistas, demonstrou confiança na decisão dos eleitores e manifestou sua expectativa de vitória de Omar Aziz (PSD) para o Governo do Amazonas e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República.

Ao chegar ao local de votação, o senador cumprimentou eleitores, recebeu abraços e ouviu manifestações de confiança. Entre os encontros, um casal de idosos protagonizou um momento especial. Um deles, de 92 anos, fez questão de abraçar Braga e contar que sempre votou nele. O gesto marcou a passagem do parlamentar pela seção eleitoral.

“O trabalho está feito. Acho que nós temos que ter confiança, fé, esperança e foco. Agora está na mão do povo, na mão de Deus. Nós temos a esperança de chegar ao final do dia com a vitória de Omar para governador e de Lula para presidente da República, para que possamos enfrentar nossos desafios e solucionar nossos problemas com muito trabalho e dedicação”, declarou.

Braga ressaltou que, encerrada a campanha, cabe à população decidir os rumos do estado e do país. O senador também defendeu o respeito ao resultado da votação como princípio fundamental da democracia.

“Tudo que tinha que ser dito foi dito, tudo que tinha que ser explicado foi explicado. Agora é esperar o povo se manifestar e a gente poder receber o resultado das urnas e democraticamente saber respeitar o resultado”, afirmou.

Em entrevista à Rádio Difusora, o senador também comentou a abstenção registrada no primeiro turno e revelou que houve uma mobilização na capital e no interior para incentivar a participação dos eleitores. Ele reconheceu as dificuldades de deslocamento enfrentadas por comunidades isoladas, especialmente diante da seca, e defendeu a garantia do direito ao voto.

Saúde, segurança pública e recursos para o Amazonas

Ao falar sobre os desafios do próximo governador, Braga apontou o fim da fila do SISREG como a principal urgência da saúde pública no Amazonas. Também citou a necessidade de melhorar a qualidade do ensino, a merenda escolar e a segurança pública.

Questionado sobre os trabalhos legislativos após as eleições, Eduardo Braga apontou duas prioridades para os últimos meses do ano no Senado Federal: a votação da PEC da Segurança Pública e a discussão do Orçamento da União para 2027.

Segundo o senador, a segurança pública exige uma resposta do Congresso Nacional ainda neste ano, especialmente diante dos desafios enfrentados pela população brasileira e amazonense.

“Eu acho que a principal pauta e o compromisso que nós temos é votar a PEC da Segurança Pública. Essa é uma matéria prioritária para o povo brasileiro e para o povo amazonense. Nós temos o compromisso de votar essa PEC ainda este ano”, afirmou.

Na área orçamentária, Braga ressaltou a importância de garantir recursos federais para a continuidade dos investimentos em infraestrutura no Amazonas, especialmente nas obras da BR-319 e do novo Porto da Manaus Moderna.

O parlamentar alertou que a discussão do orçamento será difícil e exigirá dedicação para assegurar os investimentos necessários à manutenção dos projetos em andamento no estado.

“Esse orçamento vai ser difícil, apertado, e precisará de muita dedicação para que a gente possa defender os recursos que vão garantir a continuidade da BR-319, da Manaus Moderna e de todas as obras que temos em andamento no Amazonas”, explicou.

Braga lembrou que o Congresso terá novembro e dezembro para concluir as principais matérias legislativas previstas para 2026.

Acompanhamento da apuração

Sobre como acompanhará a apuração dos votos, o senador afirmou que pretende manter sua tradição de passar as primeiras horas após a votação ao lado da família.

“Como sempre, eu voto, vou para casa, fico com meus netos, com a minha família e depois vamos ver o resultado”, contou.

Antes de encerrar a conversa com os jornalistas, Braga voltou a defender o respeito à decisão popular e reiterou sua expectativa em relação ao resultado do segundo turno. “A nossa esperança, volto a dizer, é ver Omar governador e Lula presidente”, concluiu.