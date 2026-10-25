O presidente do TSE apresentou uma estimativa sobre o andamento da apuração eleitoral.

Ele indicou que o resultado das eleições deve ser conhecido por volta das 20h30.

A informação foi divulgada como orientação para quem acompanha o processo de votação.

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