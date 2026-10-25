O Projeto Samsung Ocara está com inscrições abertas para 396 vagas em seis cursos gratuitos de capacitação em Parintins, no interior do Amazonas. As oportunidades fazem parte da seleção para a 15ª turma do projeto e são destinadas a estudantes dos níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de outubro de 2026.

A programação contempla cursos de Transformação Digital, Introdução aos Conceitos da Indústria 4.0, Fundamentos do Design Industrial, Design Digital, Cultura e Capacitação Empreendedora e Estruturação de Novos Negócios. Todas as formações terão turmas nos períodos matutino e vespertino, ampliando as possibilidades de participação dos estudantes.

As capacitações abordam conhecimentos relacionados à inovação tecnológica, processos industriais, desenvolvimento de produtos, empreendedorismo e criação de negócios. A proposta é contribuir para a qualificação dos participantes em áreas ligadas à transformação digital e às novas demandas do mercado de trabalho.

O Projeto Ocara é viabilizado pela Samsung Eletrônica da Amazônia, com apoio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), e executado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Fundação Universitas. A iniciativa integra ações de capacitação e desenvolvimento tecnológico voltadas à formação de estudantes no Amazonas.

Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 20 e 27 de outubro, conforme as orientações da chamada simplificada da 15ª turma. O acesso ao processo seletivo está disponível por meio do QR Code divulgado no material oficial do Projeto Ocara. A recomendação é consultar o edital para verificar os critérios de participação, a distribuição das vagas e as demais etapas da seleção.

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