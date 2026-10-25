Ei, fãs de streaming! O dia 25 de outubro de 2026 tá quente com lançamentos e séries que estão bombando nas plataformas. Se você curte ação, drama ou suspense, confira essa lista dos mais assistidos hoje em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

The Cycle chega com nota 7.6/10 e promete uma jornada intensa que vale cada minuto de tela, perfeito pra quem ama adrenalina pura.

Cara-de-Barro é o destaque com 7.6/10, trazendo a história impactante de Matt Hagen em uma espiral de vingança e realidade distorcida, imperdível pra fãs de thrillers emocionantes.

Contra o Furacão marca 5.1/10 mas entrega tensão no mar com um furacão de categoria 5, ideal pra quem quer aventura de sobrevivência rápida e eletrizante.

Hope: O Primeiro Impacto tem 6.8/10 e mistura mistério com criaturas cósmicas, uma escolha animada pra quem gosta de suspense e viradas inesperadas.

Lupin continua forte com 7.7/10, inspirado no ladrão gentil que busca vingança, cheio de reviravoltas divertidas e estilo inconfundível.

A Mesa Final aparece com 0.0/10 mas surpreende na competição culinária entre chefs icônicos, ótima pra relaxar com comida, rivalidade e bons momentos.

Cyberpunk: Mercenários lidera com 8.5/10, mergulhando numa distopia cibernética cheia de ação e implantes, essencial pra fãs de ficção sci-fi explosiva.

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