A apresentadora Patrícia Abravanel é casada com Fábio Faria.
Ele foi apontado como o organizador de uma festa do banqueiro preso Daniel Vorcaro.
A informação consta em mensagens sobre o caso divulgadas em setembro.
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