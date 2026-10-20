Além da disputa coletiva, Rebeca Andrade estará na final do salto.

Flávia Saraiva competirá na trave e no individual geral.

A prova do individual geral também terá Lorrane Oliveira.
Fonte: Jovem Pan

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