“Estamos prontos para assumir essa responsabilidade”, disse o líder do Bloco Vanguarda no Senado.

👁 4 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (110 visualizacoes)
  2. Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (103 visualizacoes)
  3. Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (56 visualizacoes)
  4. STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (45 visualizacoes)
  5. Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (35 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor