O viaduto Ayrton Senna, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, na zona Centro-Sul de Manaus, será totalmente interditado entre os dias 26 e 31 de outubro, das 23h às 5h, para serviços de manutenção preventiva.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, os trabalhos incluem a substituição da junta de dilatação do tabuleiro do elevado. A intervenção será realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Durante o período, os acessos ao viaduto serão bloqueados e agentes de trânsito vão orientar os condutores. O fluxo de veículos será desviado para a avenida Djalma Batista, com possibilidade de indicação de rotas alternativas conforme a necessidade.

A prefeitura recomenda que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e às orientações dos agentes, além de utilizar caminhos alternativos sempre que possível durante a execução dos serviços.

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