Informativo apresenta atualizações dos sistemas de monitoramento e ações para atender a população afetada

O Governo do Amazonas, por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, divulga, neste sábado (24), o boletim com informações sobre a estiagem no estado. De acordo com a Defesa Civil, 113.900 famílias foram atingidas pelo desastre de estiagem.

Atualmente, 46 municípios estão em situação de Emergência: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Silves, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini e Urucurituba.

Outros 12 municípios estão em Alerta: Barcelos, Beruri, Boa Vista do Ramos, Canutama, Fonte Boa, Guajará, Manaus, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga e Urucará.

E outros quatro municípios estão em situação de Atenção: Codajás, Iranduba, Itacoatiara e Itapiranga.

A Defesa Civil do Amazonas informa que, conforme os dados da plataforma PurpleAir, atualizados às 7h30 deste sábado (24/10), a qualidade do ar está classificada como Péssima em Parintins; Muito Ruim em Autazes, Iranduba e São Sebastião do Uatumã; e Ruim em Barreirinha, Boca do Acre, Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte e Silves. Outros 17 municípios apresentam classificação Moderada, entre eles Manaus, que registra valores próximos ao limite da categoria Ruim. Boca do Acre apresenta registros entre Moderada e Ruim. Os dados consideram a média de concentração de material particulado fino (MP2,5) nas últimas 24 horas.

Ações do governo

O Governo do Amazonas tem intensificado as ações de prevenção e combate às queimadas e aos efeitos da estiagem, em articulação com o Governo Federal. Cerca de 1.500 servidores, entre bombeiros militares e brigadistas, atuam na operação, que conta com o apoio de 18 aeronaves, sendo 16 do Governo Federal e duas do Governo Estadual. São oito Air Tractor, dois KC-390 e oito helicópteros.

Entre as medidas adotadas estão a contratação de mais 153 brigadistas florestais, por meio do programa Floresta em Pé; o monitoramento e o combate aos incêndios; além da entrega de viaturas, incluindo picapes equipadas com kits de combate a incêndio, e de equipamentos multimissão.

Na área de fiscalização ambiental, a Operação Tamoiotatá atua em 13 municípios, enquanto a operação Amazonas+Verde realiza ações de combate a incêndios em 33 municípios. Já a Operação Alerta Fogo fiscaliza o uso ilegal do fogo com apoio de drones e viaturas equipadas com internet via Starlink, podendo aplicar multas e embargos em casos de infração.

Entre 1º de junho e 23 de outubro, o CBMAM contabilizou 3.843 ocorrências relacionadas a incêndios urbanos e florestais e atuou no combate a 23.857 focos, sendo 4.721 na capital e 19.136 no interior.

Como medida preventiva, o estado estabeleceu decretos proibindo o uso do fogo por 120 dias em todo o Amazonas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Também, por meio de decreto, foram declaradas situações de emergência por 180 dias em áreas afetadas por incêndios florestais e em todo o estado devido à estiagem, permitindo ampliar as ações de resposta e recuperação.

As iniciativas incluem ainda atividades de educação ambiental, que alcançaram mais de 43 mil pessoas entre junho e agosto de 2026, e o monitoramento dos focos de calor por imagens de satélite, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), para direcionar as fiscalizações e identificar possíveis infrações ambientais.

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