Um senador recebeu 81 votos na seção eleitoral instalada no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília.
Esse número representa sete votos a mais que os obtidos pelo presidente reeleito no mesmo local.
A votação aconteceu na seção montada dentro do complexo penitenciário da Papuda.
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