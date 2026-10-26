Circuit breaker: entenda o que é a suspensão das negociações quando a bolsa despenca
A Secretaria do Tesouro Nacional realizou nesta segunda-feira (26) a recompra de títulos públicos no valor de R$ 7,1 bilhões. Foram realizadas três operações.
Os leilões de recompra foram realizados um dia após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, algo que surpreendeu e gerou tensão no mercado financeiro.
Nesta segunda, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve as negociações interrompidas por 30 minutos após registrar queda de mais de 10% nos primeiros minutos do pregão.
Na retomada dos negócios, voltou com um recuo de mais de 17%. Perto das 12h, caía 15,81%, aos 172.669 pontos.
Além disso, o dólar opera em alta, com um avanço de 9,29% perto das 12h, cotado a R$ 5,4568. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,6048.
O que significa isso?
Ao recomprar títulos públicos, o Tesouro reduz a quantidade de papéis em circulação e ajuda a aumentar a liquidez do mercado, contribuindo para um funcionamento mais ordenado das negociações em momentos de maior turbulência.
Após a confirmação do resultado das eleições, parte dos investidores passou a exigir taxas de juros mais elevadas para financiar a dívida pública brasileira, o que reflete o aumento das incertezas sobre o cenário econômico e fiscal.
Como os preços dos títulos se movem em direção oposta às taxas de juros, essa reavaliação tende a provocar oscilações mais intensas nas cotações negociadas no mercado secundário.
Nesse contexto, as operações de recompra podem ajudar a reduzir movimentos abruptos de preços e a preservar a liquidez dos papéis.

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