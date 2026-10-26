Mais de 606 mil eleitores deixaram de votar no segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (25), no Amazonas. O número representa 21,67% dos eleitores do estado e mostra um aumento na abstenção em comparação com o primeiro turno. As informações são do portal Toda Hora.

De acordo com o site, dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que 606.602 eleitores não compareceram às urnas no segundo turno. Já no primeiro, realizado em 4 de outubro, foram 564.062 ausentes, o equivalente a 20,16% do eleitorado.

Isso significa que 42.540 pessoas a mais deixaram de votar no segundo turno. Ao todo, cerca de 2,19 milhões de eleitores compareceram às urnas no Amazonas.

Enquanto o Amazonas registrou aumento nas ausências, o Brasil apresentou uma queda no número de eleitores que não votaram.

No primeiro turno, 33,4 milhões de brasileiros deixaram de comparecer às urnas, o equivalente a 21,08% do eleitorado. No segundo turno, esse número caiu para 30,5 milhões, representando 19,22%. Com isso, o Amazonas terminou o segundo turno com uma taxa de abstenção acima da média nacional.

Na disputa pela Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL). No Amazonas, Lula também venceu, com 54,02% dos votos, enquanto Flávio recebeu 45,98%.