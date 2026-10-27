Os números sorteados foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 35.
Esses foram os resultados divulgados no sorteio.
Jogadores podem verificar os bilhetes com base nesses números.
Fonte: Jovem Pan
👁 8 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (103 visualizacoes)
- Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (60 visualizacoes)
- STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (49 visualizacoes)
- Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (36 visualizacoes)
- Mega-Sena acumulada: prêmio estimado de R$ 300 milhões pode ser o 2º maior da história dos sorteios regulares (36 visualizacoes)