Os números sorteados foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 35.

Esses foram os resultados divulgados no sorteio.

Jogadores podem verificar os bilhetes com base nesses números.

Fonte: Jovem Pan

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