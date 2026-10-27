O Festival de Cinema Close divulgou a lista das 27 obras selecionadas para sua terceira edição, após registrar um recorde de 508 inscrições. O número representa um crescimento de 69% em relação à edição anterior, quando foram recebidas 301 obras. A seleção reúne curtas-metragens de ficção, documentários e videoclipes de diferentes regiões do Brasil, com destaque para a diversidade de narrativas e perspectivas do cinema LGBT+ contemporâneo.

O festival será realizado de 24 a 27 de novembro, no Cine Teatro Guarany, localizado no Complexo Cultural Palácio Rio Negro, no Centro. Toda a programação será gratuita. Os horários das sessões e as classificações indicativas dos filmes estarão disponíveis no perfil oficial do festival no Instagram: @closecinefestival.

O Festival de Cinema Close é uma realização da Cacique Produções, com apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Amazonas.

Do total de obras inscritas, 312 são de ficção, 125 documentários e 71 videoclipes. As inscrições vieram de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal, ampliando a abrangência nacional do evento.

“Recebemos 508 inscrições, o que representa um crescimento de 69% no comparativo com o número de inscritos na edição passada. Estamos falando de números reais, de inscrições diretas em formulário próprio do festival, sem o auxílio de plataformas online de inscrições, o que até já cogitamos para a próxima edição, dado o alto número de pedidos para isso”, destaca Wallace Abreu, diretor do festival.

São Paulo lidera o ranking de inscrições, com 137 obras, seguido por Pernambuco, com 58; Goiás, com 46; Bahia, com 44; e Rio Grande do Norte, com 34. A presença expressiva de estados do Nordeste e do Centro-Oeste também marca esta edição, reforçando o alcance nacional do festival.

Na Região Norte, a participação cresceu significativamente. Até a edição anterior, o evento havia recebido obras do Amazonas, Tocantins e Pará. Neste ano, todos os estados da região, com exceção do Acre, registraram inscrições. O Amazonas manteve uma participação próxima à da edição passada, passando de 20 para 22 obras inscritas, todas provenientes de Manaus.

A seleção das obras para o 3º Festival de Cinema Close foi conduzida pelo ator, diretor e roteirista amazonense Wallace Abreu, com participação da atriz Rosa Malagueta no processo de escolha dos curtas-metragens.

Segundo Wallace Abreu é uma responsabilidade grande escolher um número limitado de produções diante da qualidade dos trabalhos inscritos. “A curadoria não é sobre classificar a arte, mas sobre construir pontes e diálogos entre diferentes visões de mundo. A difícil escolha de selecionar um número limitado de filmes diante de tanta qualidade apresentada reflete a riqueza do cinema contemporâneo ligado ao gênero”, ressalta.

Confira a lista dos filmes selecionados

Mostra Óscar Ramos de Videoclipes

-Acordei – Beatriz Procópio – Dir: Lelê Braga, Ramon Ítalo e Beatriz Procópio – Manaus – AM

-Essa Moça – Lena Garcia – Dir: Fernando Ralfer – Imperatriz – MA

-Herdeira das Matriarcas – Wendy Lady – Dir: Paulla Baçal – Manaus – AM

-Ilusão – Maíra – Dir: Gabriela Dyminski – Rio de Janeiro – RJ

-Lésbik’as – Horrorosas Desprezíveis – Dir: Amira Massabki – Curitiba – PR

-Madalena – Malena – Dir: Malena e Ramon Ítalo – Manaus – AM

-Pode Olhar – Anabya y Jan, O Caos – Dir: Anabya, Isa Katupyryb e Jan, O Caos – São Paulo – SP

-Rueira – Duca – Dir: Duca Vieira e Milton Manboo – Manaus – AM

-Sem Moagem – Calorosa – Dir: Victor Novato – Cuiabá – MT

Mostra Nei Szafir de Ficção

-Ainda te amo – Dir: Hsu Chien – São Luís – MA

-Aparição – Dir: Ricardo Sékula – Jaboatão dos Guararapes – PE

-As versões que você fez de mim – Dir: Roger Barbosa – Manaus – AM

-Frutinha – Dir: Giovanni Ojeda – Cuiabá – MT

-Há Sinais – Dir: Édier William – Porto Velho – RO

-Lança-Foguete – Dir: William Oliveira – Recife – PE

-Menino do guarda-chuva vermelho – Dir: André Miranda – Brasília – DF

-Minha Tia Suzi – Dir: Tatiana Horevicht – Cuiabá – MT

-O caminhão do lixo – Dir: Aiub Serrão – Manaus – AM

Mostra Manuela Otto de Documentários

-A Boneka de Derìì – Dir: Ariska Derìì e William Daurício – Manaus – AM

-A Coroa de Ruby – Dir: Henrique Arruda – Recife – PE

-Convidades Travessias – Dir: Mariellen Kuma – Manaus – AM

-Desfem – Dir: Manoella Fernandes e Polyana Santos – Santos – SP

-Logos – Dir: Britney Ferderline – Porto Alegre – RS

-Memórias de um lugar – Dir: Francy Junior e Keylla Gomes – Manaus – AM

-Meu e Seu – Dir: Gabriel Freire – Salvador – BA

-Na volta eu te encontro – Dir: Urânia Munzanzu – Salvador – BA

-Vânia & Valéria – Dir: Isabela Alves e Isabella Nascimento – São Paulo – SP