O Teatro Amazonas recebe, nesta terça-feira (27/10), às 20h, o concerto “Metrópolis”, da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA). Inspirado no clássico cinematográfico de 1927, dirigido pelo alemão Fritz Lang, o espetáculo combina música ao vivo e projeções de trechos do filme. Sob a regência do maestro Marcelo de Jesus, a apresentação integra a Temporada de Concertos do Amazonas 2026.

Um dos destaques é a coincidência entre o ano em que a história de Metrópolis se passa e o da realização do concerto. Lançado em 1927, o filme retrata uma sociedade futurista ambientada em 2026, marcada por avanços tecnológicos, desigualdades sociais e conflitos entre trabalhadores e uma elite dominante.

Essa relação temporal inspirou o maestro Marcelo de Jesus na concepção do espetáculo. “Em 1927, Fritz Lang imaginou como seria a sociedade em 2026. Quase cem anos depois, estamos vivendo justamente esse futuro. A ideia foi revisitar Metrópolis no ano em que sua história se passa, estabelecendo um diálogo entre as imagens do filme e obras musicais de diferentes épocas, do Barroco à contemporaneidade”, explica o maestro.

A proposta não consiste na exibição integral do filme nem na reprodução de sua trilha sonora original. Trechos selecionados da obra cinematográfica serão projetados em diálogo com as composições executadas pela orquestra, explorando diferentes atmosferas e emoções.

Às vésperas de completar seu centenário, em 2027, Metrópolis permanece como uma referência da ficção científica, com reflexões sobre tecnologia, desigualdade social e relações humanas que continuam atuais.

Séculos de música em diálogo com o cinema

O repertório percorre diferentes períodos da história da música, do Barroco à contemporaneidade, reunindo obras de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Philip Glass, György Ligeti, Dmitri Shostakovich, Camille Saint-Saëns, Max Richter e Marcelo de Jesus.

Entre os destaques estão movimentos do Concerto de Brandemburgo nº 3, de Bach; do Concerto para Cordas em sol menor, RV 157, e de O Verão, de As Quatro Estações, ambos de Vivaldi; além de Lamento della Ninfa, de Monteverdi.

O programa também inclui Danse macabre, de Saint-Saëns; trechos da Sinfonia nº 14 e da Sinfonia de Câmara, de Shostakovich; Company, de Philip Glass; e Ramifications, de Ligeti.

Completam a seleção a releitura contemporânea de As Quatro Estações, de Vivaldi, realizada por Max Richter, e a composição C-7+, de Marcelo de Jesus.

A diversidade do repertório estabelece contrastes entre estilos e sonoridades, criando atmosferas de tensão, dramaticidade e contemplação que dialogam com as imagens do filme.

Uma experiência entre imagem, som e emoção

Ao reunir música de concerto e projeções cinematográficas, o espetáculo propõe uma nova interpretação artística do universo de Metrópolis. As imagens serão utilizadas para reforçar a expressividade das composições, conduzindo o público por uma experiência audiovisual que aproxima diferentes épocas e linguagens artísticas.

A apresentação contará com a participação dos solistas Nikolay Mutafchiev e Elena Koynova, ao lado da Orquestra de Câmara do Amazonas, sob a regência titular de Marcelo de Jesus.

Ingressos e acesso

Os ingressos para plateia e frisas custam R$` 10 (inteira), enquanto o acesso ao 1º, 2º e 3º pavimentos é gratuito, respeitando a capacidade de público do Teatro Amazonas.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e pela plataforma ShopIngressos.