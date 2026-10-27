O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran) está com inscrições abertas para dez cursos nas modalidades presencial e à distância. Ao todo, são oferecidas 1.180 vagas gratuitas para o mês de novembro.

Para a modalidade presencial no turno matutino, estão disponíveis seis cursos, com 30 vagas cada: Direção Defensiva, Reciclagem de Condutor Infrator, Transporte Coletivo de Passageiros e Transporte Escolar. De acordo com o calendário, o curso de Direção Defensiva inicia no dia 9 de novembro, e os demais no dia 16.

Já para o turno vespertino, os cursos presenciais oferecidos, com 30 vagas para cada, são: Mecânica Básica para Motocicleta e Transporte de Veículo de Emergência, que iniciam nos dias 9 e 16 de novembro, respectivamente.

As inscrições de todos os cursos presenciais seguem até o dia 5 de novembro ou até esgotarem as vagas, e devem ser realizadas na recepção da Escola Pública de Trânsito, localizada no Posto do Detran-AM, no Shopping Manaus Via Norte, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Os interessados devem apresentar comprovante de residência e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para o curso de mecânica básica para motocicleta, é necessário que a carteira seja da categoria A.

Cursos EaD
Na modalidade de Ensino à Distância (EaD), são oferecidas 250 vagas para cada um dos cursos: Mecânica Básica, Monitor de Transporte Escolar, Direção Defensiva e Direção Defensiva para Motociclistas.

Os cursos e suas inscrições podem ser acessados pelo site eptran.detran.am.gov.br. As inscrições para todos os cursos EaD seguem abertas até o preenchimento das vagas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma da Eptran.

Os documentos necessários para efetuar as inscrições são CNH e comprovante de residência. Para o curso de Monitor de Transporte Escolar os documentos são identidade ou CNH, certificado de escolaridade (de, no mínimo, Ensino Fundamental 2), certidão negativa emitida pela Polícia Federal, comprovante de residência, e ser maior de 18 anos.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato por meio dos números (92) 98557-2767, 3643-0092 ou 3643-0057, ou pelo suporte via e-mail disponível na própria plataforma de ensino.

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