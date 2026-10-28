O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo (25/10), deixou a Argentina em um avião particular com destino aos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (28/10).

A aeronave, que transporta o parlamentar e três familiares, fez uma escala para reabastecimento no Equador antes de seguir para Miami. A viagem ocorre após Flávio deixar o Brasil, apesar de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de sair do país e exigia a entrega de seu passaporte.

Segundo informações da Direção Nacional de Migrações da Argentina, o senador entrou no país vizinho às 22h50 dessa terça-feira (27/10), pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones.

Além de Flávio, cruzaram a fronteira Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. Em comunicado, o órgão argentino informou que os quatro apresentaram documentos válidos e não tinham impedimentos legais para ingressar no território do país. A passagem foi registrada pelas autoridades migratórias e ocorreu sem incidentes.

Após a entrada na Argentina, o grupo seguiu para o Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, de onde embarcou em um jatinho particular Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW. Segundo o portal argentino Infobae, além dos familiares do senador, outros quatro passageiros estariam a bordo da aeronave.

Dados do serviço de monitoramento aéreo FlightAware indicam que o avião pousou no Aeroporto Internacional de Guayaquil, no Equador, às 5h25 desta quarta-feira. Após uma parada para reabastecimento, a aeronave decolou novamente às 6h22, com destino ao Aeroporto Opa-locka Executive, em Miami.

O trajeto é realizado sem cruzar o espaço aéreo brasileiro. De acordo com o FlightAware, o jatinho sobrevoou Paraguai, Bolívia e Peru antes de pousar no Equador. A previsão de chegada aos Estados Unidos é para o fim da manhã desta quarta-feira.