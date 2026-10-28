O prefeito de Manaus, Renato Junior, anunciou, nesta quarta-feira (28), Dia do Servidor Público, a convocação de mais 1.500 aprovados no concurso público 001/2025 da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os profissionais estão no cadastro de reserva, sendo 1.350 professores e 150 pedagogos, que iniciam as atividades na rede municipal de ensino em janeiro de 2027.

“Hoje é o Dia do Servidor Público, e eu tenho a alegria de trazer uma boa notícia para quem fez o concurso da Semed. O concurso previa mil professores, e os mil foram chamados. Quando me tornei prefeito, chamei mais 576 do cadastro de reserva. Agora, estou chamando mais 1.500, ou seja, mais de 2 mil pessoas do cadastro de reserva que estavam aguardando esse chamado”, afirmou o prefeito.

O concurso ofereceu 1.500 vagas, sendo mil imediatas e 500 para cadastro de reserva. Com o novo chamamento, a prefeitura chega a 2.076 convocados do cadastro de reserva, mais de quatro vezes o previsto no edital, e a 3.076 convocados no total desde a homologação do certame.

Conforme o chefe do Executivo municipal, a decisão veio de um pedido feito nas redes sociais e de um estudo detalhado da Semed. “Foi um pedido que chegou pelas minhas redes sociais. Eu pedi uma análise profunda da questão financeira e do quadro de profissionais da secretaria de Educação, e hoje tenho a alegria de fazer esse anúncio. A partir de janeiro de 2027, vocês começam a trabalhar já concursados, nomeados, fazendo parte desse time de gente que trabalha”, disse.

Os novos servidores vão ocupar postos hoje preenchidos por profissionais contratados por Processo Seletivo Simplificado (PSS), o que permite a convocação sem aumento de despesa para o município. O planejamento foi feito ao longo deste ano para garantir a entrada dos concursados no início do ano letivo de 2027.

O anúncio foi feito ao lado do secretário municipal de Educação, Arone Bentes, dos subsecretários Dalmir Salazar e Luciano Mota e do diretor de Recursos Humanos da Semed, Thiago Correia.

“Professor concursado é sinônimo de continuidade, de vínculo com a escola e com a comunidade. Ao chamar mais 1.350 professores e 150 pedagogos, a prefeitura renova o quadro da Semed e dá mais estabilidade ao trabalho pedagógico nas salas de aula. Quem ganha com isso são as nossas crianças”, destacou o secretário municipal de Educação, Arone Bentes.

A lista dos convocados será publicada no Diário Oficial do Município (DOM). Os candidatos devem acompanhar as orientações da Semed sobre prazos e documentação para a posse.

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