Um homem suspeito de envolvimento em assaltos foi baleado após tentar tomar a arma de um policial militar que estava de folga em um mercadinho na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O caso ocorreu nesta terça-feira (27).

Segundo relatos sobre a ocorrência, o homem entrou no estabelecimento, localizado na rua Santo Antônio, e tentou desarmar o policial. Os dois entraram em luta corporal e, durante o confronto, o militar sacou uma pistola calibre .40 e disparou contra o suspeito, atingido no abdômen.

Mesmo ferido, o homem tentou sair do local a pé, mas caiu na rua, a poucos metros do comércio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e levou o suspeito ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo. Até a publicação desta matéria, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Após o episódio, o policial militar, cuja identidade não foi divulgada, compareceu ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), acompanhado de testemunhas, para registrar a ocorrência.