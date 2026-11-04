Ei, galera! Se você está procurando o que maratonar hoje, preparamos uma lista dos 7 filmes e séries mais bombados no streaming em 4 de novembro de 2026. Tem de tudo: ação, terror, drama e sci-fi! Confira o que está bombando nas plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Resident Evil (Filme) — Nota: 7.5/10 é puro caos e diversão pra quem ama terror! Acompanhando Bryan, o entregador que acaba no meio de mutações tentaculares e monstros bioengenheirados em Raccoon City, o filme entrega adrenalina do início ao fim e vale cada minuto de tensão.

Primetime (Filme) — Nota: 6.8/10 traz uma história real eletrizante sobre Chris Hansen e a criação de To Catch a Predator. Com um hacker virando o jogo, a produção vira um thriller viciante que mistura drama televisivo e suspense, perfeito pra quem curte bastidores polêmicos.

Godzilla Minus Zero (Filme) — Nota: 9.1/10 é o destaque do dia! Depois de dois anos de reconstrução, o Japão enfrenta uma nova ameaça do monstro que arrasa tudo. Com ação épica e emoção, é imperdível pra fãs de kaiju e cinema de alto nível.

Boiúna : Terror no Amazonas (Filme) — Nota: 6.2/10 mergulha você na selva com um grupo de médicos que desperta uma criatura ancestral. A luta pela sobrevivência mistura terror, mitologia e reviravoltas, ideal pra quem quer um susto brasileiro bem feito.

A Imperatriz Se Casou Novamente (Série) — Nota: 7.0/10 é drama real com reviravoltas reais! Navier aceita o divórcio só pra se casar com o príncipe rival, e a trama de intrigas palacianas prende do primeiro ao último episódio.

Bass ex Machina (Série) — Nota: 7.0/10 mistura Velho Oeste steampunk com máquinas e forças sobrenaturais. Um pai vira juiz e carrasco pra proteger a família, entregando ação, humor e aventura em doses certas.

VisionQuest (Série) — Nota: 8.7/10 traz um Visão repaginado em crise existencial consultando até Ultron! Com perseguições e um garoto misterioso, a série é reflexiva, cheia de ação e um dos melhores lançamentos do momento.

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