Binance teve US$ 6,3 bilhões em ativos de criptomoedas roubados.REUTERS/Dado Ruvic/IlustraçãoA Binance afirmou nesta terça-feira (3) que hackers usaram uma falsa entrevista de emprego para comprometer um computador e uma ferramenta interna de inteligência artificial para assumir o controle das carteiras de criptomoedas da empresa.O ataque resultou no roubo de US$ 6,3 bilhões em criptoativos e pode ser o maior roubo financeiro da história, segundo a Reuters.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Em um relatório inicial sobre as falhas que permitiram o ataque, a maior corretora de criptomoedas do mundo detalhou uma ação sofisticada que começou em junho, com um anúncio de uma versão adulterada de uma ferramenta de programação.A partir daí, uma sequência de violações de segurança culminou no roubo, em 29 de outubro.FBI acusa Coreia do Norte por ataque à Binance, considerado maior roubo de criptomoedas daO FBI atribuiu o ataque a um grupo de hackers norte-coreano, acusação rejeitada pela Coreia do Norte.A Binance informou que está ressarcindo todos os clientes que perderam recursos no ataque.Segundo a corretora, a invasão começou quando um funcionário da equipe de desenvolvimento de carteiras baixou, em junho, uma ferramenta de inteligência artificial adulterada.A Binance detectou o problema, substituiu o equipamento e alterou as credenciais de acesso. Mesmo assim, o hacker teve acesso a informações sobre as funções desse funcionário e de outros integrantes da equipe de carteiras.Em setembro, um segundo engenheiro de software, que procurava um novo emprego, baixou um “repositório de código malicioso” em seu computador após participar de uma entrevista para uma vaga que acreditava ser legítima.O processo incluiu uma reunião virtual com o CEO de uma empresa fictícia.Em 20 de outubro, o invasor usou o computador comprometido e uma ferramenta interna de inteligência artificial para assumir o controle do sistema de um desenvolvedor de carteiras e do sistema de um segundo desenvolvedor da mesma equipe.No dia 29, o hacker usou o computador do segundo desenvolvedor, com credenciais roubadas do primeiro, e executou um script malicioso para iniciar o ataque.“Isso não deveria ter acontecido, e pedimos desculpas pela preocupação, pelos transtornos e pela incerteza que isso causou aos nossos usuários, parceiros e ao setor como um todo”, afirmou a Binance no relatório.Após o ataque, a corretora informou que está ampliando os investimentos em detecção com uso de inteligência artificial.Também afirmou que trabalha na criação de um fundo de pesquisa em segurança e em iniciativas específicas com empresas líderes em IA.