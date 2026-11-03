Uma criança de cinco anos, que foi vítima da queda de um avião de pequeno porte neste domingo no Amazonas, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma unidade hospitalar em Porto Velho (RO). Os outros dois ocupantes da aeronave, um homem e uma mulher que está grávida, receberam alta nesta segunda-feira do Hospital Regional Dra. Luiza da Conceição Fernandes, onde estavam internados, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) obtidas pelo site g1.

O acidente ocorreu pouco após a decolagem, na Transamazônica, localizada entre Humaitá e Apuí, no Amazonas. O Avião ficou de cabeça para baixo em uma área de mata às margens da rodovia BR-23. Motoristas que passavam pelo local retiraram os passageiros e as levaram para Humaitá.

As vítimas foram identificadas como Marcela Pereira Pinheiro, de 35 anos; Beatriz Pinheiro Fagundes, de 5 anos; e Elson Fagundes de Oliveira, de 45 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou ao portal que a criança teve uma ruptura no diafragma e deslocamento do fígado; o homem sofreu um corte profundo na testa; e a mulher, que não apresentou lesões aparentes, recebeu atendimento e acompanhamento psicológico. Eles seriam da mesma família.

Uma equipe do Hospital Municipal levou as vítimas até a unidade de saúde, os bombeiros também foram acionados para prestar apoio. Segundo o CBMAM, o avião não tinha vazamento de combustível e não oferecia risco que exigisse intervenção no local.

A Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou ao site g1 que investiga, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o acidente com a aeronave. Segundo o órgão, a equipe do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII) realizou a Ação Inicial, onde foram coletados dados, preservados elementos e verificados os danos causados à aeronave, informações que vão subsidiar a investigação.