Prefeito Renato Júnior mobiliza mais de mil servidores para receber público em torno de 700 mil visitantes

O prefeito de Manaus, Renato Júnior, mobilizou mais de mil servidores de diversas secretarias municipais para atender cerca de 700 mil visitantes nos dez cemitérios públicos da capital neste Dia de Finados (2).

“Por mais de 60 dias, mais de 500 garis, homens e mulheres, estiveram dentro dos nossos dez cemitérios, cuidando com capinação, poda e troca de iluminação, para que eles estejam realmente dignos de receber as milhares de pessoas que vêm fazer a sua homenagem. Hoje, no Dia de Finados, são mais de mil pessoas de várias secretarias, não só da limpeza pública, reunidas numa grande operação de atenção a quem entra e sai dos cemitérios”, destacou o prefeito

Renato Júnior também ressaltou a importância de preservar a memória das pessoas que contribuíram para a história da cidade.

“Cemitério é lugar de sentimento, de saudade, de dor, de lágrimas. Ser prefeito de Manaus é construir e reformar viadutos, escolas, UBSs e feiras, mas também é cuidar da memória das pessoas que tanto se dedicaram em vida por Manaus e ajudaram a cidade a crescer”, disse.

A operação da Prefeitura de Manaus para a visitação aos cemitérios no Dia dos Finados conta com a participação da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), da Guarda Municipal de Manaus (GMM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Para o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, o cuidado com os cemitérios também representa uma demonstração de respeito à memória das famílias.

“Há cinco anos a gente cuida disso aqui, porque quem não cuida dos mortos não merece o respeito dos vivos. É simples, e é o que temos feito ao longo dos anos”, afirmou.

O subsecretário de Operações da Semulsp, Lucas Marçal, destacou que o trabalho integrado entre os órgãos municipais e as forças de segurança foi planejado para oferecer tranquilidade aos visitantes.

“A Prefeitura está trabalhando de forma integrada neste Dia de Finados, com o apoio dos órgãos de segurança e demais instituições, para que a população seja recebida da melhor forma possível. Os cemitérios estarão abertos das 6h às 18h, para que as famílias possam fazer suas visitas com tranquilidade”, ressaltou.

A movimentação também foi intensa nos cemitérios Nossa Senhora Aparecida, Santa Helena e São João Batista, que receberam grande número de visitantes ao longo do feriado. A presença das famílias também movimentou o comércio no entorno dos campos-santos, com a venda de flores, velas e outros produtos utilizados nas homenagens.

Fé e homenagens

Além dos cuidados com a estrutura, o Dia de Finados conta com uma programação religiosa especial, com missas e cultos destinados às famílias em um momento de fé, marcado pela saudade e pelas lembranças.

O empresário José Gerbaldo, de 50 anos, ressaltou a importância das celebrações religiosas para levar conforto e esperança às pessoas que visitam os cemitérios.

“É um momento de conforto, fé e esperança. Nós, da Igreja Católica, viemos celebrar uma missa, fazer orações e levar uma palavra de carinho às famílias que perderam seus entes queridos”, destacou.

Para Floriano Maia, a celebração também foi um momento especial. Ele elogiou o culto e agradeceu à Prefeitura de Manaus pela preparação de um ambiente adequado para receber os visitantes.

“É extremamente importante esse momento de fé e esperança. Agradecemos à Prefeitura de Manaus e à Paróquia Nossa Senhora das Dores por proporcionarem essa celebração. Que Deus abençoe todos que contribuíram para esse momento”, agradeceu.

Com os espaços preparados e as equipes mobilizadas, a Prefeitura de Manaus busca garantir que as famílias possam prestar suas homenagens com respeito, conforto e tranquilidade.

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