A fumaça provocada por incêndios florestais em áreas não protegidas levou a Defesa Civil do Amazonas a emitir dois alertas de emergência nesta segunda-feira (02). Ao todo, 11 municípios estão sob aviso devido à piora na qualidade do ar, com níveis de poluição que podem causar danos à saúde da população. As informações são do portal Toda Hora.

A situação mais crítica foi identificada em Parintins, onde o órgão estadual classificou o risco como severo. O alerta nº 2738/2026 foi emitido após sensores registrarem, durante a manhã, concentrações de material particulado fino (MP2,5) acima de 125 microgramas por metro cúbico (µg/m³) na média de 24 horas. O índice enquadra a qualidade do ar na categoria “Péssimo”.

Nessas condições, toda a população está sujeita a riscos de desenvolver ou agravar problemas respiratórios e cardiovasculares, conforme os parâmetros utilizados pelos órgãos de saúde e monitoramento ambiental.

Outro aviso, de número 2737/2026, aponta risco alto em dez municípios: Autazes, Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Urucurituba, Silves, Maués, Itapiranga, Boa Vista do Ramos, São Sebastião do Uatumã e Barreirinha.

Nessas localidades, os índices de MP2,5 variaram entre 50 e 125 µg/m³, com a qualidade do ar classificada entre “Ruim” e “Muito Ruim”.

Os dois alertas têm validade inicial de 24 horas, permanecendo vigentes até as 11h de terça-feira (3). O monitoramento é realizado pela Defesa Civil estadual, por meio do Centro de Monitoramento e Alertas (CEMOA).

Recomendações

Diante dos níveis de poluição, a orientação é aumentar a ingestão de água e evitar exercícios físicos ou outras atividades ao ar livre, principalmente nos períodos em que a fumaça estiver mais concentrada. Também é recomendado reduzir a exposição direta ao ar contaminado.

Em situações de emergência médica, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192. Ocorrências envolvendo incêndios devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros, pelo 193, enquanto a Defesa Civil pode ser contatada pelo 199.