O Poder Judiciário Estadual, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, dará início, em solenidade que ocorrerá nesta terça-feira (3/11) às 8h, no auditório do Fórum Cível Euza Maria Naice de Vasconcellos, à 21.ª edição da “Semana Nacional da Conciliação” no Estado.

O evento é uma mobilização de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, anualmente, mobiliza os tribunais do País para a realização de audiências conciliatórias, possibilitando aos jurisdicionados a conclusão de suas demandas judiciais a partir de métodos eficazes de resolução de conflitos.

Em 2026, no âmbito da Justiça Estadual mais de 8.030 audiências estão pautadas para ocorrer no período, sendo aproximadamente 6.700 na pauta ordinária a ser seguida pela unidades judiciárias da capital e do interior e 1.330 pelo CEJUSC Cível da capital (com 42 grandes litigantes mobilizados para participar das sessões).

Para esta edição, o Poder Judiciário Estadual tem como perspectiva alcançar índices semelhantes aos de anos anteriores, que revelam o impacto social da mobilização em favor da celeridade processual em benefício da sociedade.