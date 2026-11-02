Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h (de Brasília), no Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza chega para a partida após um empate fora de casa com a Ponte Preta e busca se manter entre os primeiros colocados da Série B. A equipe cearense está invicta no returno e tenta aproveitar o mando de campo nesta reta final da competição.

O Atlético-GO, por sua vez, tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vitória. O time goiano começou a rodada com 54 pontos, ainda na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.

Onde assistir Fortaleza x Atlético-GO ao vivo

A partida entre Fortaleza e Atlético-GO terá transmissão ao vivo por ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).