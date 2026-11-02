Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (2) no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O corpo estava sobre uma ponte, em uma área de rip-rap localizada atrás de uma pizzaria. Segundo a Polícia Científica, ele foi morto por espancamento. As informações são do site Amazonas Atual.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas, a vítima havia sido agredida em uma pizzaria. O estabelecimento estava lotada quando o homem entrou, completamente nu e fazendo gestos obscenos. Muitas mulheres estavam acompanhadas de namorados e maridos, que se revoltaram e começaram a agredi-lo. Mesas e cadeiras foram arremessadas contra o homem, que foi espancado a socos e chutes enquanto era levado para a calçada.

Alguns garçons tentaram impedir que as agressões continuassem, mas não conseguiram. Os clientes o espancaram até o homem cair na calçada.

A confusão foi registrada em vídeos nas redes sociais. Nas imagens, o homem consegue se levantar, cambaleia, cai algumas vezes e termina sentado na sarjeta. Depois ele foi levado até o rip-rap.

Não há informações sobre a identificação da autoria das agressões e prisão de suspeitos. Os vídeos serão analisados por policiais e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.