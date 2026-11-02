Um jato Learjet caiu neste domingo (1º) em uma área residencial no Condado de Palm Beach, na Flórida, matando todas as nove pessoas a bordo, informaram autoridades de transporte dos Estados Unidos.

Imagens captadas por um veículo mostram o jato atingindo o solo próximo a uma via e explodindo. O avião particular havia decolado do Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas, e seguia para o Aeroporto de North Eleuthera, nas Bahamas, informou a FAA (Administração Federal de Aviação) em um comunicado.

O NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) anunciou a abertura de uma investigação sobre o acidente, que o secretário de Transportes, Sean Duffy, classificou como uma “tragédia horrível”.

De acordo com os registros do NTSB (Conselho Nacional de Segurança dos Transportes), este é o segundo acidente mais mortal nos Estados Unidos este ano, depois do acidente de paraquedismo em junho em Butler, Missouri, que matou 12 pessoas.

Minutos antes da queda, o piloto do avião relatou acúmulo de gelo na aeronave, temperatura externa de -47 C° e turbulência moderada, que fez o avião quicar em até 213 metros, de acordo com uma gravação das comunicações de rádio do controle de tráfego aéreo capturada pelo LiveATC.net.

“Temos gelo leve e transparente, o que facilita o controle, e turbulência moderada”, informou o piloto por rádio ao Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Miami.

O acidente ocorreu nas proximidades da Military Trail, entre a Cresthaven Boulevard e a 10th Avenue North, informou o Gabinete do Xerife de Palm Beach em um comunicado.

O local do acidente fica a cerca de seis quilômetros e meio ao sul do aeroporto de West Palm Beach, que foi renomeado em homenagem ao presidente Donald Trump no início deste ano. Trump esteve em West Palm Beach mais cedo, mas partiu do aeroporto a bordo do Air Force One pouco mais de uma hora antes do acidente.

Havia tempestades isoladas na área no momento do acidente, e o avião passou por uma tempestade mais forte alguns minutos antes de iniciar a descida. Não está claro se a tempestade contribuiu para o acidente.

As autoridades informaram que todas as faixas da Military Trail, nos sentidos norte e sul, foram fechadas até novo aviso. Os motoristas foram aconselhados a evitar a área e procurar rotas alternativas.

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