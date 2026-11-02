O primeiro-ministro canadense anunciou trabalho conjunto por um acordo.

Ele reforçou que o entendimento deverá respeitar a soberania do país.

A declaração destaca a posição do Canadá em futuras negociações.

O anúncio foi divulgado pela imprensa internacional.

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