A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), informa que não haverá expediente nesta segunda-feira (2), em razão do feriado do Dia de Finados.

A suspensão do atendimento abrange as unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Pratos do Povo, Cozinhas Comunitárias, Restaurante Popular, entre outros serviços.

A Semasc informa, ainda, que o SOS Funeral funcionará normalmente. O serviço pode ser acionado pelos seguintes canais: WhatsApp (92) 98842-2963, 0800 280 8087, 3215-2649 e 3631-9983. O atendimento também pode ser realizado presencialmente na sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão com a avenida Ferreira Pena, no Centro, zona Sul da capital.

Os demais serviços da Semasc terão o atendimento retomado na terça-feira, 3/11.

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