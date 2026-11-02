O presidente norte-americano disse que o país islâmico vem atacando os EUA desde 1979.

A declaração foi feita pelo líder dos Estados Unidos.

O pronunciamento destaca o período mencionado a partir de 1979.

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