O presidente norte-americano disse que o país islâmico vem atacando os EUA desde 1979.
A declaração foi feita pelo líder dos Estados Unidos.
O pronunciamento destaca o período mencionado a partir de 1979.
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