A segunda-feira será caracterizada por muitas nuvens e aberturas de sol pela manhã.

Essa condição marca o início do dia com variação entre cobertura de nuvens e períodos de sol.

Os interessados podem acompanhar a evolução do tempo ao longo da manhã.

Fonte: Jovem Pan

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