O jovem Estêvão ganhou sua primeira oportunidade como titular na Premier League nesta temporada diante do Manchester United, neste sábado (31), em vitória do Chelsea por 2 a 0. Com uma boa atuação em Stamford Bridge, o atacante despertou a atenção de alguns portais, como o As, da Espanha, que elogiou o seu desempenho.

Na análise, o site pontua que o espanhol Xabi Alonso demorou a dar oportunidades ao brasileiro e cita os problemas de lesão do elenco do Chelsea. Durante a semana, a torcida do clube de Londres criou uma campanha nas redes sociais para pedir mais chances ao atacante no time titular.

“Estêvão é um jogador diferente. Em sua segunda temporada em Londres, os torcedores do Chelsea sabem disso muito bem; o clube, mais ainda. Seu tempo de jogo praticamente inexistente nesta temporada acendeu o alarme no estádio dos Blues. A ausência de João Pedro, que deve mantê-lo afastado por pelo menos três semanas, abriu caminho para uma vaga no time titular, ou pelo menos era o que se esperava. Mas não para Xabi”.

O portal também citou o episódio da partida da Copa da Liga Inglesa, diante do Liverpool, no meio da última semana, quando o atacante ficou aquecendo à beira do campo em Anfield. Torcedores do Chelsea pediram sua entrada, mas não foram atendidos pelo treinador espanhol. O time de Londres foi derrotado nos pênaltis e deu adeus ao torneio nacional.

“Talvez Xabi tenha percebido isso, talvez influenciado pela completa falta de efetividade e criatividade demonstrada contra os Reds, e tenha decidido ouvir seus torcedores”.

Diante do Manchester United, Estêvão como titular e foi sacado apenas no final da partida. Sua atuação chamou a atenção da torcida e da imprensa europeia, sendo decisivo na equipe mesmo sem participar diretamente dos gols. Foi dos pés dele que o Chelsea criou as melhores chances e conseguiu sufocar o rival. Além disso, marcou duas vezes na partida, mas foi ‘barrado’ pela arbitragem após análise do VAR.

“Ele foi a força motriz do ataque, o jogador de destaque: 50% dos dribles completados, 81% dos passes certos no terço final do campo, 3 passes decisivos que resultaram em finalizações, 50% dos duelos vencidos e dois gols anulados por impedimento milimétrico”.

“Sua atuação foi inegável; talvez uma das melhores desde que chegou em Londres e possivelmente também sua oportunidade mais importante de provar seu valor a Xabi Alonso”.

A equipe de Londres retorna aos gramados no próximo domingo (08), diante do Sunderland, pela Premier League.