O presidente do PSD criticou a postura de Flávio Bolsonaro (PL) em contestar o resultado da eleição.

A manifestação do dirigente partidário ocorreu em meio a debates sobre o pleito.

A posição reforça divergências no cenário político atual.

Leitores acompanhando os fatos podem verificar atualizações em fontes oficiais.

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