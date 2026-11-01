Milhares de pessoas aproveitaram o fim de semana para antecipar as homenagens do Dia de Finados e encontraram os cemitérios de Manaus limpos e organizados. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou previamente os serviços de limpeza, capinação e manutenção dos campos-santos, deixando os espaços preparados para receber as famílias durante o feriado.

A movimentação foi intensa desde os primeiros dias da semana, mas ganhou força no sábado (31) e, principalmente, neste domingo (1º), quando visitantes chegaram aos cemitérios desde as primeiras horas da manhã. Muitos escolheram não esperar até segunda-feira (2), Dia de Finados, para prestar homenagens a parentes e amigos que já partiram.

No cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado na avenida do Turismo, zona Oeste, considerado o maior de Manaus, com aproximadamente 250 mil pessoas sepultadas, o fluxo de visitantes foi bastante expressivo durante toda a manhã. O grande movimento também provocou congestionamento na avenida do Turismo. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuou na organização do trânsito, especialmente nos acessos ao cemitério.

A movimentação também foi expressiva em outros campos-santos da capital, como São João Batista, um dos mais tradicionais de Manaus, São Francisco, Santa Helena, Nossa Senhora da Piedade e Santo Alberto.

Entre os motivos para antecipar a visita estava a possibilidade de entrar de carro nos cemitérios neste domingo. No Dia de Finados, segunda-feira, a entrada de veículos será restrita, com acesso destinado aos pedestres. A mudança levou muitas famílias a escolher o domingo para acompanhar idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, garantindo mais facilidade e conforto durante a visita.

Outra razão foi a possibilidade de prestar as homenagens com tranquilidade e aproveitar o feriado de segunda-feira para descansar, passear com os filhos e dedicar tempo a outras atividades em família. Para muitas pessoas, a visita no domingo também faz parte de uma tradição de homenagear os entes queridos antes da data oficial.

Mesmo com a grande quantidade de visitantes, os cemitérios estavam preparados para receber o público. A organização e as condições de limpeza foram percebidas pelas famílias, que encontraram os espaços cuidados para o momento de homenagem e lembrança.

A visita aos cemitérios também reuniu diferentes gerações. Maria de Lourdes Monteiro, de 68 anos, foi ao cemitério acompanhada da mãe, de 87 anos, das duas filhas e de dois netos. Juntas, três gerações da família foram prestar homenagens ao pai de Maria de Lourdes, além de avós e tios que já faleceram.

Antonieta Mendes Silva, de 42 anos, também aproveitou o domingo para visitar os túmulos dos pais e do sogro, acompanhada do marido. Já Claudinei Rodrigues Cardoso foi prestar homenagens aos pais e a um amigo. Jucinei de Paula Lopes, de 72 anos, esteve no cemitério com as irmãs e sobrinhas.

Em Iranduba, Antônio da Silva Rodrigues começou o domingo cedo no cemitério Recanto da Paz, onde estão sepultados a mãe e um filho. Depois, seguiu para Manaus, onde visitou o túmulo da avó no cemitério São João Batista.

O movimento também foi positivo para os comerciantes que trabalham no entorno dos cemitérios. Vendedores de flores, coroas e outros artigos utilizados nas homenagens registraram procura intensa, com vendas que, segundo relatos, chegaram a se aproximar do movimento do próprio Dia de Finados.

Para esta segunda-feira (2), a Prefeitura de Manaus preparou uma programação especial de serviços nos cemitérios municipais, com a mobilização de mais de mil trabalhadores. A estrutura foi organizada para atender às famílias que devem comparecer aos campos-santos ao longo do feriado.