O atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham, Richarlison, anunciou neste domingo (1º) que será pai novamente. A novidade foi revelada em uma publicação conjunta no Instagram com a noiva Amanda Araújo, ao lado do primeiro filho do casal, Richarlison Júnior.
Na legenda do carrossel de fotos, o casal escreveu: “Agora somos 4”. Nas imagens, Richarlison aparece de roupa branca (incluindo um conjunto com detalhes da Prada), abraçado à barriga de Amanda, que também veste um look claro e cropado. O pequeno Richarlison Júnior, de cerca de 1 ano e 4 meses, está presente nos registros, sentado no colo ou sendo segurado pelos pais.
Amanda Araújo, de 23 anos e influenciadora digital natural de Maringá (PR), reforçou a alegria nos stories: “Muito feliz que nossa família está crescendo”.
O primogênito nasceu em 15 de junho de 2025, em Maringá. Na época, o jogador celebrou nas redes: “Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura. Foi maravilhoso”. O menino ficou conhecido nas redes como “Bebê”, apelido criado pelo irmão de Amanda, o influenciador Dudu Daibert, que também popularizou “Pai do Bebê” para Richarlison e “Ex-Grá” para a cunhada.
Richarlison, de 29 anos, e Amanda estão noivos desde agosto de 2026, quando o jogador a pediu em casamento em Londres. Eles se conheceram em 2019 durante partidas de video game; o namoro tornou-se público em 2024, e a primeira gravidez foi anunciada em dezembro daquele ano. O casal vive na capital inglesa, onde o atacante atua pelo Tottenham.
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