O combustível usado em aviões vai ficar mais caro a partir do próximo mês. A alta é de R$ 0,45 por litro.

A estatal responsável pelo reajuste informou que o aumento está ligado às tensões no Oriente Médio e à guerra entre Rússia e Ucrânia.

A mudança vale para novembro e afeta diretamente o custo do transporte aéreo.

Fonte: Jovem Pan

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