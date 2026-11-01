Um acidente envolvendo um avião de pequeno porte deixou três pessoas da mesma família gravemente feridas na manhã deste domingo (1º), em Humaitá, no Sul do Amazonas. A aeronave caiu perto do Restaurante da Sula, na BR-230 (Rodovia Transamazônica).

As vítimas foram identificadas como Elson Fagundes de Oliveira, de 45 anos; Marcela Pereira Pinheiro, de 35 anos, grávida de nove semanas; e a filha do casal, Beatriz Pinheiro Fagundes, de cinco anos.

Após a queda, os três foram socorridos por motoristas que passagem pelo local e encaminhados ao Hospital de Humaitá. Duas ambulâncias foram deslocadas para atender à ocorrência na rodovia Transamazônica.

O acidente aconteceu na BR-230, no quilômetro 80, nas proximidades do restaurante da Sula. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para atender à ocorrência. Imagens registradas por moradores mostram a aeronave após a queda.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. As causas da queda devem ser apuradas pelas autoridades competentes.