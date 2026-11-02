Boa tarde, leitores de Barcelos! A semana trouxe novidades que vão do cotidiano da energia elétrica à alegria de uma família que cresce, passando por reflexões sobre o ambiente de trabalho e acontecimentos internacionais que impactam o setor de aviação. Confira os principais fatos que marcaram nossos dias.
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