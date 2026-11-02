Imagem do corredor de congelados fechado em um supermercado próximo a Nantes, após um ataque cibernético que teve como alvo os sistemas de refrigeração de redes de supermercados francesas, causando perdas de alimentos e incêndios em várias lojas, na França, em 12 de outubro de 2026REUTERS/Stephane MaheRedes de supermercados de diferentes países europeus relataram nesta segunda-feira (2) problemas em sistemas de refrigeração, em uma série de incidentes que levantou suspeitas de novos ataques hackers contra equipamentos conectados à internet.Na Bélgica e em Luxemburgo, dezenas de lojas da Ahold Delhaize foram afetadas, enquanto cinco unidades da rede Spar, operadas pelo Grupo Colruyt na Bélgica, e quase 15 supermercados da rede Carrefour no país tiveram os sistemas de refrigeração atacados. Na Suécia, supermercados das redes ICA e Coop também registraram problemas semelhantes.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Na Delhaize, a empresa detectou um aumento de temperatura nos equipamentos de refrigeração e informou que investiga o caso. Stephan Moelans, CEO da Sabcobel, empresa responsável pelos sistemas da rede, afirmou à agência Belga que houve um ciberataque e que os evaporadores foram acionados no modo de degelo.Os casos ocorrem cerca de um mês depois de um ciberataque atingir centenas de supermercados na França. Segundo a polícia, hackers assumiram o controle de sistemas de refrigeração e elevaram as temperaturas a até 50°C, provocando incêndios e perdas de alimentos.Agora no g1No mês passado, a Ahold também comunicou à polícia holandesa um incidente de segurança cibernética após detectar atividades suspeitas em sua infraestrutura.Nesta segunda-feira, a rede Delhaize detectou um aumento de temperatura em seus sistemas de refrigeração, segundo a porta-voz Sarah De Meester. A empresa investiga as causas do problema.Stephan Moelans, CEO da empresa belga de refrigeração Sabcobel, responsável pelos sistemas da Delhaize, afirmou à agência Belga que houve um ciberataque e que os evaporadores foram acionados no modo de degelo, elevando a temperatura dos equipamentos. Procurada pela Reuters, a empresa não comentou.Um porta-voz do Grupo Colruyt, que opera lojas Spar na Bélgica por meio de franquias, afirmou que os sistemas de refrigeração de cinco unidades foram atacados.Geladeiras, sistemas de aquecimento, câmeras de segurança e alarmes, antes predominantemente mecânicos, passaram a ser conectados a redes que permitem monitoramento e controle remotos. Essa transformação também criou novas possibilidades de ação para cibercriminosos.As autoridades não informaram quem estaria por trás dos ataques do mês passado, e nenhum grupo assumiu a autoria.Supermercados na Suécia também são afetadosO chefe do Centro Nacional de Cibersegurança da Suécia, John Billow, afirmou à Reuters que as autoridades investigam diversos incidentes envolvendo sistemas de refrigeração de supermercados no país.Uma loja da rede sueca ICA afirmou nas redes sociais que seus refrigeradores e freezers haviam sido invadidos durante a madrugada e tiveram a temperatura ajustada para 50°C. Mais tarde, a unidade informou que havia reaberto.Em uma unidade da ICA Baronen, em Estocolmo, um aviso informava que todos os freezers estavam fora de funcionamento após um ciberataque. O gerente de vendas afirmou que o ataque ocorreu às 2h e foi identificado às 5h30, no horário local.“Estamos cientes de que um número limitado de lojas foi afetado durante a noite por um incidente que comprometeu seus sistemas de refrigeração e congelamento”, afirmou um porta-voz da ICA por e-mail.A rede de supermercados Coop informou ao jornal sueco Aftonbladet que seis lojas foram afetadas por problemas semelhantes. Procurada pela Reuters, a empresa não respondeu imediatamente.“Identificamos, nas últimas semanas, um número considerável de equipamentos conectados a sistemas operacionais vulneráveis na Suécia e deixamos clara a necessidade de atualizá-los ou instalar correções de segurança”, afirmou Billow.Uma rede de supermercados da Estônia também foi afetada, com equipamentos chegando a 50°C, segundo a fornecedora de tecnologia Kitman Coldtech, em declaração à emissora pública ERR.“Isso é muito recente, aconteceu nesta manhã”, afirmou Jann Mutso, CEO da Kitman, à ERR. Ele não revelou o nome da rede afetada.